Опубликованы кадры стрельбы по огневым позициям боевиков на «Азовстали»

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал кадры стрельбы бойцов Донецкой Народной Республики (ДНР) по огневым позициям украинских боевиков на заводе «Азовсталь».

Националисты пытаются выбраться с территории «Азовстали» по одному или мелкими группами. Все попытки прорыва вооруженных боевиков пресекаются.

Ранее, 14 мая, корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в районе Золотого. Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу Золотое.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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