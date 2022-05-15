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Опубликованы кадры стрельбы по огневым позициям боевиков на «Азовстали»

Корреспондент «Известий» показал кадры стрельбы бойцов ДНР по огневым позициям боевиков на «Азовстали»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал кадры стрельбы бойцов Донецкой Народной Республики (ДНР) по огневым позициям украинских боевиков на заводе «Азовсталь».

Националисты пытаются выбраться с территории «Азовстали» по одному или мелкими группами. Все попытки прорыва вооруженных боевиков пресекаются.

Ранее, 14 мая, корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в районе Золотого. Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу Золотое.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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