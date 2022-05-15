Аналитик указал на иллюзорные ожидания Финляндии и Швеции от НАТО

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал «Известиям» намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Он считает, что именно нейтральный статус Финляндии и Швеции обеспечивал безопасность данных стран и их уверенность в том, что они не станут зоной противостояния.

«В условиях, когда вместо нейтрального статуса они становятся членами НАТО, это автоматически означает превращение их в потенциальных военных противников РФ», — сказал Коротченко.

По его словам, иллюзорно ожидать, что членство в НАТО даст «безопасность».

«Это размещение новых аэродромов, новых ударных систем альянса, войск, а при «необходимости» тактического ядерного оружия США на территории Финляндии и Швеции, автоматически их сделает целями для ответного российского удара», — отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что вступление в НАТО означает общее военное планирование, предоставление своей территории под необходимое размещение войск.

По словам Коротченко, ситуация повлияет на безопасность России. Он отметил, что России предстоит принять решение о том, какими мерами она может сдерживать военную активность альянса.

Ранее в этот же день Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Российский политолог Богдан Безпалько в беседе с «Известиями» отметил, что это было ожидаемо, так как страну ее западные партнеры к этому подталкивали уже давно, однако скорость его принятия стала ошеломляющей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил в свою очередь, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.