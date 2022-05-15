Политолог предрек Балтике потерю безъядерного статуса с расширением НАТО

Власти Финляндии своим решением вступить в НАТО выбросили 75 лет нейтралитета, который государству долго удавалось удерживать. Такое мнение в ходе беседы с «Известиями» выразил в воскресенье, 15 мая, политолог Юрий Светов.

Эксперт указал на очевидное давление по этому вопросу со стороны США, ведь решение не выносилось на референдум, а было фактически принято руководством правящей социально-демократической партией Финляндии. Светов также обратил внимание на то, что Хельсинки продемонстрировали к Москве такое же отношение, какого придерживаются сегодня во многих других государствах.

Теперь у России, по словам политолога, появится 1274 км границы с членом НАТО, что спровоцирует появление новых российских систем отражения нападений, а Балтийское море перестанет быть безъядерным.

«Забыты соглашения 1947 года. Когда завершилась война и СССР проявил милосердие, не заставив Финляндию отвечать, как союзника гитлеровской Германии, по полной программе. Только были проведены процессы над военными преступниками, но через два-три года этих людей помиловали, и они снова стали добропорядочными политиками в Финляндии», — напомнил Светов.

Ранее в этот же день Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Накануне глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая.

Тогда же президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора Ниинистё рассказал коллеге о том, насколько «фундаментально изменили обстановку» в сфере безопасности Финляндии требования России в конце прошлого года по недопущению вступления стран в НАТО. Также отмечается, что этому поспособствовала начавшаяся российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

В ответ Путин заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. Он отметил, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

В тот же день член парламента Финляндии и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.