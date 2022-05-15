Корреспондент «Известий» показал кадры перестрелки с украинскими националистами

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал 15 мая кадры перестрелки бойцов батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Русь» с украинскими националистами в районе поселка Пески.

«Украинские боевики могут в любой момент <...> засечь нас. И тогда пойдет минометный обстрел, надо будет очень быстро укрываться», — рассказал корреспондент.

На кадрах показано, как военнослужащие ДНР ведут огонь по позициям Вооруженных сил Украины, расстояние до которых всего лишь 100–200 м. Стрельба ведется из автоматов и гранатометов.

«Это уже самая передовая. До позиций украинских группировок от 100 до 200 м. Бывает даже 73–75 м. Вот здесь самые стрелковые бои и происходят. Буквально через несколько минут здесь будет очень громко», — отметил Северьянов.

Позднее журналист сообщил о нескольких снайперских выстрелах со стороны украинских войск.

«Снайперы продолжают по нам работать. <...> Слышны щелчки. Это уже ответочка начинается. Работает стрелковая именно по нам, стоит скоро ждать уже более серьезного, более тяжелого», — добавил журналист.

14 мая корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в районе города Золотое. Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу. Журналист добавил, что взятие этого района позволит выйти к Лисичанску, где находится крупная группировка Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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