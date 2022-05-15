Шольц призвал не придавать значения оскорблениям со стороны посла Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу t-online не стал комментировать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины Андрея Мельника. При этом он дал понять, что не держит обиды на украинского представителя.

Оскорбление Мельника в адрес канцлера ФРГ прозвучало 3 мая в ответ на заявление Шольца не ехать в Киев после того, как украинские власти отказали в приглашении в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Тогда Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Извиняться за свои слова он впоследствии отказался.

Так, в ходе интервью журналисты напомнили канцлеру про этот инцидент и спросили, как он отнесся к критике украинского посла в такой форме в его сторону. На что Шольц заявил, что оставит эти слова на суд самого журналиста, и перевел тему.

«Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя», — отметил канцлер.

4 мая депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать Мельника из Германии за острое высказывание.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов отметил в беседе с «Известиями», что подобное поведение не коррелируется с дипломатической деятельностью. Специалист назвал это «особой формой унижения», в случае если Германия закроет глаза на это высказывание.