В Госдуме рассказали о последствиях для Финляндии от вступления в НАТО

После вступления в НАТО у Финляндии появятся обязательства перед членами альянса. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил «Известиям» депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, согласно пятой статье договора НАТО, ее члены должны вмешиваться в любой конфликт, в который окажется втянута одна из стран альянса.

«Финляндии придется выступать своим вооружением в таком конфликте. Насколько я вижу, им совершенно никто не угрожал. Получая членство, они должны помнить о второй стороне медали», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что после того, как Финляндия вступит в НАТО, у России достаточно серьезно увеличится сухопутная граница с альянсом.

«Мы будем реагировать на эти вызовы. С точки зрения безопасности России нет даже никаких сомнений, мы обеспечиваем свои границы самыми современными вооружениями, которые нас обезопасят от возможного вторжения и агрессии стран блока НАТО», — заключил Белик.

Ранее в этот день правительство Финляндии заявило об официальном решении о вступлении в НАТО. По данным главы финского внешнеполитического ведомства Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая.

12 мая в Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.