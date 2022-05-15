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Пригожин назвал победу украинцев на «Евровидении» клоунадой

Пригожин о победе украинцев на «Евровидении»: «цирк и клоунада»
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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«Евровидение» уже давно носит чисто политический характер, и только по этой причине хип-хоп-группа Kalush Orchestra победила. Так продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал победу Украины в музыкальном конкурсе.

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«У меня не было ни малейшего сомнения в том, что победит Украина, ни на йоту», — признался он в беседе с «Известиями» 15 мая.

По мнению Пригожина, происходящее нельзя назвать иначе как клоунадой.

«А мы этот цирк просто тиражируем, мы поддерживаем этот цирк, говорим об этих клоунах. Что обсуждать? Это политический конкурс, и точка. Это к музыке не имеет никакого отношения», — сказал Пригожин.

Продюсер припомнил 2009 год, когда в качестве конкурсанта от РФ российскую артистку Валерию сменили украинкой Анастасией Приходько.

«Мы сами в этом виноваты. Мы всегда чужими восхищаемся, а своих принижаем и пренебрегаем своими, вот в чем трагедия», — отметил продюсер.

По его словам, на протяжении последних восьми лет в России давали больше возможностей украинским артистам, нежели русским.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала победу Украины в своем Telegram-канале.

«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной», — написала она.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году, а позже стало известно, что россияне не смогут и проголосовать за участников конкурса.

66-й конкурс «Евровидение» проходил в итальянском городе Турине. Первый и второй полуфиналы состоялись 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. Победу одержала украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra с песней «Стефания».

Ранее, 13 мая, Пригожин заявил о готовности создать российский аналог «Евровидения», ссылаясь на свой большой опыт в музыкальной индустрии.

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