Бабанин назвал Тищенко готовым к дебюту в профессиональном боксе

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко готов к дебюту на профессиональном ринге. Такое мнение в воскресенье, 15 мая, выразил боксер Максим Бабанин.

«Тищенко <…> просто давно не боксировал, <…> бокс не дает ему спокойно жить, и он захотел себя проверить спустя столько времени. Я думаю, что подобрали ему специально такого соперника, чтобы прочувствовать ринг, так как он долго не выходил. Я знаю, что он проходил сбор в Кисловодске со сборной России вместе, поэтому я думаю, что он готов сделать свое дело «на отлично», — заявил Бабанин.

Ранее в этот день российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился своими ожиданиями от боя Тищенко в профессиональном боксе против 42-летнего венесуэльца Неомара Сермено. По его словам, Неомар провел немало боев, поэтому Алексею надо быть начеку.

Накануне Кудряшов назвал Алексея Папина фаворитом в поединке против черногорского боксера Дилана Прашовича, отметив, что предстоящий бой станет для него проверкой.

Он добавил, что Дилан Прашович дрался за титул чемпиона мира с британским боксером Лоуренсом Околи, однако не произвел на Кудряшова впечатления «опасного оппонента» ни в одном из трех раундов. Как раз такой соперник Папину и нужен.

Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.