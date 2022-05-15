В Италии призвали отложить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс необходимо отложить. Такое мнение выразил 14 мая лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.

«То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отнимает мир, должно быть поставлено на очередь. Приближение границ НАТО к границам с Россией приближает мир? Предоставляю судить вам», — цитирует его газета il Fatto Quotidiano.

Ранее в этот же день правительство Финляндии заявило об официальном решении о вступлении в НАТО. По данным главы финского внешнеполитического ведомства Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая.

14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что большинство граждан их страны также выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

В тот же день представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разъяснил позицию главы государства относительно этого вопроса. По его словам, это напрямую связано с национальной безопасностью Турции и требует тщательного обсуждения.

12 мая в Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.