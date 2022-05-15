Вучич заявил о намерении Сербии сопротивляться введению санкций против России

Сербские власти намерены сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Об этом заявил в воскресенье, 15 мая, президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva.

«Не прошу ни у кого благодарности, мы это делаем из уважения к себе, своей стране, соблюдению международного права. Мы знаем, что такое санкции, насколько они нечестные и ненужные», — заявил сербский лидер.

Он считает, что Сербия подвергается огромному давлению из-за нежелания присоединяться к западным санкциям против России. По его словам, Сербия страдает из-за неприменения антироссийских санкций и рассказал о проблемах с выходом на рынок капитала и международными кредитами ролл-овер, о том, что «семь американских продюсеров и актеров отказались приехать в Сербию, потому что мы не ввели санкции».

При этом глава государства отметил, что страна до последнего не планирует вводить ограничительные меры, поскольку проводит независимую внешнюю политику и ведет себя как самостоятельная страна.

Кроме того, он сказал, что если бы Сербия все-таки ввела санкции против России, то жилось бы в десять раз лучше.

21 апреля сербский лидер заявил, что Белград не пойдет вслед за Западом по пути ограничительных мер против России, поскольку это поставило бы под угрозу национальные интересы его страны. Он напомнил, как в 1999 году 19 стран НАТО бомбили Югославию и ввели санкции. Президент подчеркнул, что страна не вводила «санкции против кого бы то ни было, поскольку не верим, что они что-то меняют».

17 апреля Вучич также заявлял, что Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Кроме того, он посчитал нужным напомнить, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

8 апреля также стало известно, что Евросоюз исключил Сербию из списка стран, подпадающих под санкции за ввоз нефти из РФ и она продолжит получать поставки российской нефти.

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