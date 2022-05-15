Боксер Кудряшов поделился ожиданиями от поединка Тищенко против Сермено

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в воскресенье, 15 мая, поделился своими ожиданиями от дебютного боя Алексея Тищенко в профессиональном боксе против 42-летнего венесуэльца Неомара Сермено. Поединок пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Алексей <…> давно не был в ринге, и он никогда не дрался в профессиональном боксе, а это немножко разные вещи, и здесь я желаю Алексею хорошо подготовиться и показать лучшее, на что он способен», — рассказал Кудряшов.

Спортсмен добавил, что Тищенко — бьющий и техничный боксер.

«Неомар — это профессионал, который дерется, который провел немало боев и знает, что такое профессиональный ринг. Поэтому здесь Алексею нужно быть начеку. <…> Конечно, Алексей должен порадовать своих земляков, и я всячески желаю ему победы», — заключил Кудряшов.

Накануне Кудряшов назвал Алексея Папина фаворитом в поединке против черногорского боксера Дилана Прашовича, отметив, что предстоящий бой станет для него проверкой.

Он добавил, что Дилан Прашович дрался за титул чемпиона мира с британским боксером Лоуренсом Околи, однако не произвел на Кудряшова впечатления «опасного оппонента» ни в одном из трех раундов. Как раз такой соперник Папину и нужен.

Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.