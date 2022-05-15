Уровень магазинных краж в РФ вырос за последние три месяца

Количество краж в российских магазинах за период с февраля по апрель увеличилось. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает РБК со ссылкой на данные разработчика системы распознавания лиц NTechLab.

Так, в среднем в одном магазине за последние три месяца фиксировали приблизительно 130 краж, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Причем аналитики сравнивали данные как в продовольственной рознице, так и в магазинах с одеждой, детскими товарами, предметами для дома, сада и ремонта.

Зачастую в продуктовых магазинах товары похищают сразу с корзинкой. Число таких инцидентов возросло на 27%. Среди всех краж 19% приходится на кондитерские изделия, на колбасу — 16%, на алкоголь — 14%, на сыры — 13%, на кофе и какао — 7%.

Средняя сумма украденных товаров составляет 1,5 тыс. рублей.

29 марта стало известно, что неизвестные вынесли из специализированного магазина в Москве металлоискатели на сумму 200 тыс. рублей. За день до этого в правоохранительные органы обратился 34-летний менеджер магазина металлоискателей на Волгоградском проспекте. Он заявил о краже товаров.