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Боксер Бабанин поделился ожиданиями от боя Мохнаткина и Штыркова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боец смешанного стиля Михаил Мохнаткин является фаворитом боя с Иваном Штырковым. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил российский боксер Максим Бабанин. Поединок спортсменов станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в Омске 27 мая.

«Мохнаткин, я знаю, что он тренируется в Питере, в Школе бокса, там у них с боксерами нашими со знакомыми. И я думаю, что Мохнаткин, если ему поставили школу бокса именно боксерскую, то он быстро с ним разберется», — заявил Бабанин.

Кроме того, он поделился ожиданиями от поединка представителей кулачных боев Павла Шульского и Брюса Хлебникова.

«Паша Шульский, я с ним очень хорошо дружу, поэтому я заранее буду болеть за него и знаю, что он очень в этом плане прибавил, в боксерском, и вообще он трудолюбивый, я знаю. Поэтому у него всё получится, я думаю, что он там выиграет, без вопросов», — заключил спортсмен.

Накануне Бабанин оценил шансы Алексея Папина в поединке против черногорского боксера Дилана Прашовича. По его словам, Папин должен подойти к бою в полной готовности.

Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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