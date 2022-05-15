Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на «Евровидении-2022» в Италии

В итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico в ночь на 15 мая состоялся финал музыкального конкурса «Евровидение-2022». По результатам зрительского голосования и жюри победу одержала украинская группа Kalush Orchestra.

Изначально жюри присудили коллективу только четвертое место, но после оглашения результатов народного голосования артисты заняли лидирующую позицию, набрав 631 балл. Они исполнили песню Stefania, посвященную матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям.

Второе место забрала Великобритания, получив 466 голосов, а замкнула тройку лидеров Испания. Хозяйка конкурса Италия с дуэтом Мамуда и Бланко получила лишь шестое место.

Украинцы в ходе конкурса успели угодить в скандал из-за того, что со сцены решили продвигать политические лозунги. Подобные действия противоречат правилам конкурса. Согласно действующему документу, на сцене «запрещены политические высказывания». Нарушение требований обычно грозит участникам дисквалификацией.

После этого организаторы «Евровидения» не показали группу во время повтора фрагмента их выступления, а ведущий не дал им микрофон во время общения с участниками.

Вслед за Kalush Orchestra свою политическую позицию обозначили представители Исландии, прокричав лозунг «Мир Украине».

С молчаливой акцией выступил немецкий певец Малик Харрис: он вышел на сцену с гитарой, украшенной изображением украинского флага и надписью Peace («Мир»).

Однако организаторы «Евровидения» отказались считать выступления участников политическими. По их словам, призывы музыкантов носят гуманитарный характер.