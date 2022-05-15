Украинский военный рассказал о минировании завода «Заря» в Рубежном

Сдавшийся Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) украинский военный Михаил Матло рассказал 15 мая, как командиры Национальной гвардии Украины заставляли военных минировать цистерны с кислотой на заводе «Заря» в городе Рубежный.

«Зашли на завод, он был уже не в очень хорошем состоянии, полуразрушенный. Нас опустили в подземные коммуникации, где мы находились вместе с войсками Нацгвардии. Нас было человек 150», — цитирует Матло «РИА Новости».

По его словам, командиры украинской Нацгвардии заставили военных таскать мешки с сыпучим веществом и обкладывать ими цистерны с кислотой, чтобы подорвать емкости и организовать отход войск Нацгвардии из Рубежного, добавил Матло.

О том, что украинские войска заминировали химзавод «Заря» 49 т взрывчатки, рассказали ранее в этот же день в НМ ЛНР. По данным ведомства, украинские войска планировали произвести подрыв дистанционно. Однако взрыва удалось избежать благодаря подразделениям радиоэлектронной борьбы, заблокировавшим сигнал, который должен был произвести взрыв.

В настоящее время объект обезврежен и безопасен для людей и окружающей среды. В Народной милиции ЛНР указали, что это могло бы привести к глобальной техногенной катастрофе.

12 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 12 мая показал последствия боев на заводе «Заря». Он первым из журналистов побывал на территории предприятия, которое накануне освободили от украинских националистов. Боевики оборудовали в здании огневые точки. На кадрах запечатлены последствия ожесточенных боев. На улице осталась сгоревшая бронетехника, а также неразорвавшиеся снаряды.

Жилые кварталы Рубежного перешли под контроль российских войск 20 апреля.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».