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В СИЗО Херсона в результате провокации СБУ погиб один человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В ходе провокации Службы безопасности Украины (СБУ) в херсонском СИЗО погиб один человек. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Там один погибший», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Днем ранее, 14 мая, заключенные херсонского СИЗО подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены военной полицией России.

По информации исполняющего обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игоря Гурякова, в организации бунта в следственном изоляторе содействовала СБУ. Он рассказал, что неоднократно получал указания организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, чему пытался противостоять. Гуряков призвал 15 мая сотрудников СИЗО вернуться к работе после бунта.

Херсонская область Украины полностью полностью перешла под контроль российских военных 15 марта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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