Отоларинголог раскрыл опасность электронных сигарет

Устройства для нагревания табака и вейпы не так безвредны, как кажется на первый взгляд, и могут наравне с классическими сигаретами привести к развитию онкологии. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в воскресенье, 15 мая, назвал главную опасность такого типа приспособлений для курения.

«История в том, что хронизация точно наступит. Просто она наступит мягче, и от этого якобы приятнее, но она будет более выраженная. Это человека не остановит. Когда он пользуется вейпами, у него нет понимания, что это опасно. Вот в чем главный подвох заключается», — пояснил эксперт в беседе с URA.RU.

Он добавил, что хоть заболевания и будут проявляться мягче, но тем не менее могут развиться в легких и бронхах и привести к онкологии.

6 апреля Роспотребнадзор обнаружил в курительной смеси с содержанием солевого никотина препарат против чесоточных клещей, а также ряд других отравляющих веществ.

В ходе анализа были выявлены химические вещества, информация о которых не была указана на этикетке. Речь идет о метаболитах растений, парфюмерных компонентах, препаратах против чесоточных клещей, компонентах чистящих средств, освежителей воздуха. Все они попадают в организм человека путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, а это представляет угрозу причинения вреда здоровью, сообщает «Газета.Ru».

В январе врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин сравнил вред от сигарет и вейпов. По его словам, электронные системы доставки никотина менее вредны по сравнению с обычными сигаретами. Он пояснил, что в России вейпы приравняли к сигаретам, но их реальный вред пока не до конца оценен, уверен врач. В этой области пока проведено слишком мало исследований.