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Российские военные уничтожили две С-300 и радиолокационный пост ВСУ

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские войска уничтожили две пусковые установки С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 15 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области», — рассказал генерал-майор.

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Конашенков также сообщил, что ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях.

«В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники», — рассказал он.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.

11 мая в Минобороны показали, как российские военные осуществили огневые удары по опорному пункту украинских военных, после того как личный состав противотанкового подразделения ВДВ выдвинулся в заданный для этого район. Десантники уничтожили опорные точки ВСУ из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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