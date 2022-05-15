Начальник СИЗО Херсона призвал коллег вернуться к работе после бунта

Исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков призвал 15 мая сотрудников СИЗО вернуться к работе после бунта.

«Не слушайте своих кураторов (Службы безопасности Украины. — Ред.), продолжайте выполнять свои функциональные обязанности. Если выпустить осужденных и подследственных, то в городе начнется просто хаос. Осужденным деваться некуда, начнутся грабежи, разбои и изнасилования. Поэтому я прошу всех остаться на своих рабочих местах», — цитирует его «РИА Новости».

Гуряков рассказал, что из всего личного состава СИЗО Херсона осталась лишь треть.

«Этого недостаточно, поэтому мы обратились в правоохранительные органы РФ для усиления периметра и внутри учреждения», — добавил он.

Гуряков также подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности для наведения порядка в СИЗО и обеспечения безопасности.

«Я отдал этой службе 24 года. Для меня это личное. Я работал, чтобы те, кто здесь находится, не смогли отсюда беспрепятственно выйти. Здесь осужденные на пожизненное заключение, те, кто привлекается по особо тяжким преступлениям, — это и изнасилование, и грабежи, и разбои, поэтому обстановку надо держать под контролем», — заключил Гуряков.

Днем ранее, 14 мая, заключенные херсонского СИЗО подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены военной полицией России. По информации Гурякова, в организации бунта в следственном изоляторе содействовала СБУ. Он рассказал, что неоднократно получал указания организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, чему пытался противостоять.

Херсонская область Украины полностью полностью перешла под контроль российских военных 15 марта. С 1 мая регион перешел на обращение в рублях. В действующий переходный период, который составит около четырех месяцев, в Херсонской области будут в обращении и рубль, и гривна.

11 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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