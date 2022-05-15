В КНДР за сутки выявили почти 300 тыс. заболевших с симптомами «лихорадки»

Власти Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) за сутки зафиксировали свыше 296 тыс. новых пациентов с высокой температурой. Сейчас общее число подтвержденных случаев превысило 820 тыс. человек, передает северокорейское ЦТАК.

Северокорейское правительство впервые с начала пандемии сообщило о наличии зараженных, причем оно называет заболевание «неизвестной лихорадкой», однако поступающие данные говорят о том, что это именно коронавирусная инфекция.

«По информации государственного штаба по профилактике эпидемий, более 296 180 человек заболели лихорадкой, более 252 400 выздоровели и 15 умерли с вечера 13 мая до 18:00 14 мая в стране», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно, что администрация Южной Кореи планирует организовать переговоры с Пхеньяном для обсуждения помощи в борьбе с распространением COVID-19 в КНДР.

Отмечается, что официальное обращение будет направлено в Северную Корею по итогам межведомственных консультаций.

Как отметил глава государства Ким Чен Ын, из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшим потрясением» в своей истории.

12 мая лидер Северной Кореи заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.