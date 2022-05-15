Во Владивостоке задержали подозреваемую в осквернении памятника Зорге

Во Владивостоке следователи совместно с сотрудниками ОВД задержали 39-летнюю местную жительницу по подозрению в осквернении памятника советскому разведчику Рихарду Зорге. Об этом заявили 15 мая в региональном Следственном комитете.

Сообщается, что после того как 10 мая неизвестные лица облили красной краской монумент, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Приморскому краю в кратчайшие сроки принять меры для задержания подозреваемых.

«В результате грамотно проведенных сотрудниками Следственного комитета и органов внутренних дел следственно-оперативных мероприятий установлена и задержана 39-летняя жительница Владивостока», — отмечают следователи.

Уточняется, что следователи восстановили хронологию событий того дня, в частности, выяснили маршрут следования женщины до и после того, как она совершила акт вандализма.

Кроме того, в квартире подозреваемой проведен обыск, изъяты одежда, в которой она была одета во время совершения преступления, краска, а также другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Следователи добавили, что предстоит проведение судебных экспертиз, допрос свидетелей, а в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной.

11 мая приморское отделение «Единой России» сообщило, что оттереть краску с постамента памятника разведчику, Герою СССР Рихарду Зорге на улице Проспект 100-летия Владивостока с первого раза не получилось. В итоге активисты отделения привели памятник в порядок с помощью ацетона и других растворителей.

Разведчик Рихард Зорге вступил добровольцем в немецкую армию в 1914 году и принял участие в Первой мировой войне.

По заданию советской военной разведки германский коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал крайне эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио, сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японского руководства.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая была проведена 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.