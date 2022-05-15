Посол Антонов заявил, что США хотят ограничить использование Россией ракет «Сармат»

США хотели бы ограничить применение российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом в субботу, 14 мая, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, он слышал такие заявления на многочисленных встречах. Дипломат подчеркнул, что США хотят ввести ограничения на их использование в проекты будущих соглашений по контролю за вооружениями.

«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат», и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам всё время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», — рассказал Антонов.

Ранее, 20 апреля, в Минобороны рассказали, что Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Отмечалось, что поставленные перед стартом задачи были успешно выполнены в полном объеме.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. По его словам, данный комплекс — уникальное оружие, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

При этом в сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата».

1 января офицер США в отставке Брент Иствуд перечислил пять самых опасных российских вооружений. На первое место по опасности эксперт поставил ядерную торпеду «Посейдон». Размер вооружения Иствуд сравнил с автобусом.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.