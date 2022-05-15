Байден после стрельбы в Буффало заявил о важности борьбы с терроризмом

США должны сделать всё возможное, чтобы положить конец внутреннему терроризму. Такое мнение выразил 14 мая американский лидер Джо Байден. Таким образом он прокомментировал стрельбу в городе Буффало (штат Нью-Йорк), в результате которой погибли минимум 10 человек. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Любой акт внутреннего терроризма, включая акт, совершенный во имя отвратительной белой националистической идеологии, противоречит всему, за что мы выступаем в Америке. У ненависти не должно быть безопасной гавани. Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы положить конец подпитываемому ненавистью внутреннему терроризму», — подчеркнул глава Белого дома.

При этом американский лидер отметил, что еще «предстоит собрать больше информации о мотивах» стрелявшего, но, заверил Байден, моральная истина остается ясной: преступление на почве расовой ненависти отвратительно.

Стрельба в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли 10 человек, произошла в субботу. Мотивом 18-летнего молодого человека, пришедшего в супермаркет, была, предположительно, расовая ненависть. Такой вывод следователи сделали, поскольку большинство из десяти убитых и троих раненых были темнокожими.

Кроме того, стрелявший, перед тем как совершить преступление, опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.

В настоящее время стрелок задержан, ему грозит пожизненное заключение.

На фоне случившегося губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала представить пакет законов по ужесточению оборота оружия во вторник, 17 мая.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.