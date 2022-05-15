Врач назвал COVID-19 и фиточай причинами невирусного гепатита

Развитие гепатита может быть связано с острой вирусной инфекцией или с другими факторами, например, перенесенным коронавирусом или чрезмерным увлечением пациента «чисткой» организма. Об этом в воскресенье, 15 мая, предупредил врач гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.

«Исследование, проведенное в Америке, показало, что большая часть случаев невирусного гепатита, причину которых было трудно установить, являлись результатом использования разных средств для очищения организма, в том числе фиточаев, китайских средств народной медицины, индийских препаратов для похудения, а также, как это ни парадоксально, средств для «чистки» печени и кишечника», — сказал он.

Как отметил врач, коронавирус тоже может спровоцировать развитие невирусного гепатита. По его словам, такое осложнение бывает трудно диагностировать. Вялов подчеркнул, что во время лечения используются лекарственные препараты, которые могут влиять на печень. Такой гепатит классифицируется как лекарственный, или токсический.

«Кроме того, коронавирус взаимодействует с рецепторами ACE2 не только в легких, но и в желчевыводящих путях внутри печени. Из-за этого желчевыводящие пути становятся более проницаемыми и выглядят как негерметичные канализационные трубы. Всё, что печень выводила, начинает вытекать обратно и повреждать ее, вызывая гепатит», — пояснил специалист.

По словам Вялова, главное — вовремя обнаружить поражение печени. Он предупредил, что в запущенных случаях существует риск летального исхода.

Он порекомендовал обратиться к врачу и сдать анализы на основные печеночные показатели, если человек чувствует усталость, утомляемость, стал хуже переносить алкоголь.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и Испании выявлены случаи острого гепатита у детей.

25 апреля руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что происхождение острого гепатита, который обнаружен у детей в 12 странах Европы, еще предстоит выяснить, но не исключено, что это могло произойти из-за контакта с ядовитыми красителями на одинаковых игрушках.

Также эксперты Роспотребнадзора ответили на вопрос, могут ли случаи гепатита у детей быть связаны с синдромом, который в ряде случаев развивается у детей после перенесенного COVID-19. Как сообщил «Известиям» руководитель научного клинико-диагностического отдела Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Михаил Зубкин, повреждение печени ранее не упоминалось в качестве значимого фактора клинической картины мультисистемного воспалительного синдрома у детей.

14 мая Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. Отмечалось, что исследователи ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного вируса, подозревают, в частности, определенный вариант аденовируса, выделенный у многих больных в Англии.