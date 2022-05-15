В Крыму сочли необходимым выход освобожденных регионов из состава Украины

Освобожденные от националистов регионы Украины должны самостоятельно принять решение о выходе из состава страны прежде, чем стать частью России. Об этом рассказал 15 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав Росси», — приводит его слова «РИА Новости».

Мурадов отметил, что по такому пути шел Крым, когда шел процесс воссоединения с РФ.

Между тем, постпред Крыма подчеркнул, что до завершения спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса проводить референдумы на освобожденных территориях преждевременно.

Также Муродов не исключил и принятие других политических решений, «в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией».

Ранее в этот день сообщалось, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал интервью изданию Bild, в котором заявил, что Киев никогда не признает изменение границ, происходящее в ходе спецоперации России.

11 мая Георгий Мурадов отмечал, что Россия не допустит, чтобы нарушались «основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада». Он выразил уверенность в том, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ.

7 мая заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов озвучил стремление региона стать частью России.

Накануне стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

Ранее, 28 апреля, он исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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