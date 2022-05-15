Названа дата проведения церемонии вручения премии «Оскар» в 2023 году

95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года. Об этом в субботу, 14 мая, сообщила пресс-служба Американской академии киноискусств.

«Американская академия киноискусств и телеканал ABC сегодня объявили, что 95-я церемония «Оскар» пройдет в воскресенье, 12 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Ожидается, что торжественная церемония традиционно пройдет в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Номинанты на одну из самых престижных премий в кинематографе будут объявлены 24 января того же года.

В 2022 году церемония вручения премии «Оскар» прошла 27 марта. Она ознаменовалась скандалом. Так, актер-номинант Уилл Смит стал участником неоднозначного инцидента. Он вышел на сцену во время прямого эфира и ударил по лицу ведущего Криса Рока после шутки о своей жене Джаде Пинкетт-Смит.

Как рассказали в оргкомитете кинопремии, Смита сразу после инцидента попросили покинуть здание, но тот отказался. Кроме того, продюсер шоу добавил, что правоохранители были готовы задержать актера, однако этого не произошло, потому что Крис Рок отказался писать на него заявление в полицию.

Смит стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший актер» за работу в картине о семье теннисисток Уильямс «Король Ричард». В торжественной речи он извинился перед академией и коллегами-номинантами за случившийся ранее инцидент с Крисом Роком.

Однако Американская академия киноискусств всё равно инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении актера за неподобающее поведение. На следующий день Смит принял решение покинуть Американскую киноакадемию из-за разразившегося скандала.

8 апреля киноакадемия приняла решение запретить Смиту участвовать в ее мероприятиях в течение 10 лет. В ответ на это актер заявил, что принимает и уважает решение киноакадемии.