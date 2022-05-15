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Украина победила на «Евровидении-2022» в Турине

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Украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra одержала победу на «Евровидении-2022» в итальянском Турине. Трансляция конкурса шла на странице мероприятия на YouTube.

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Группа набрала 631 балл от жюри и зрителей. Больше всего голосов Украине присудили жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы (всего 192 балла). Зрители отдали украинской группе 439 баллов.

Второе место заняла Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).

Коллектив выступил с песней «Стефания», которая посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.

«Спасибо, что поддерживаете Украину. Это победа для каждого украинца», — сказал участник группы.

При этом стало известно, что участники «Евровидения» использовали сцену конкурса для продвижения политических лозунгов. Несмотря на это, организаторы «Евровидения» не стали считать выступления участников политическими. По их словам, призывы музыкантов носят гуманитарный характер.

После победы Kalush Orchestra украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».

Кроме того, украинцев с победой поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он подчеркнул, что это отражение не только таланта, но и непоколебимой поддержки борьбы за свободу.

Также стало известно, что социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) заблокировали для россиян доступ к песне украинской хип-хоп-группы Kalush Orchestra «Стефания», которая победила на «Евровидении-2022».

Это уже третья победа Украины на «Евровидении». В 2004 году в Турции на первое место вышла певица Руслана с песней Wild Dances, а в 2016-м победила певица Джамала с композицией «1944».

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