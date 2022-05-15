Мариуполь начали подключать к электричеству

В Мариуполе начали восстанавливать электричество, свет появился пока только в нескольких домах на пересечении улиц Шевченко и Строителей. Об этом 14 мая сообщает Telegram-канал «Русский тарантас».

Отмечается, что электроэнергию подали поздно вечером. При этом уточняется, что жилые здания расположены практически на самом краю города.

9 мая глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что министерство начало оценивать ущерб инфраструктуры Донбасса. Конкретная сумма, которая пойдет на его восстановление, пока не определена.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин во время поездки в ДНР заявил, что жителям освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик необходимо оказать масштабную гуманитарную помощь.

Как отметил в субботу глава ДНР, в ближайшее время в нескольких районах Мариуполя планируется запустить водоснабжение. По его словам, восстановление водоснабжения в городе планируется проводить постепенно, по мере разминирования участков.

С 1 мая МЧС республики начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. Сообщалось, что при помощи специальной техники спасатели разбирают завалы в жилых кварталах, демонтируют межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

Вместе с тем жители освобожденных от украинских националистов территорий постепенно возвращаются к мирной жизни. Так, 29 апреля сообщалось об открытии первого супермаркета, а 18 апреля стало известно о возобновлении работы детского сада №38 в Мариуполе.

26 апреля корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин сообщил, что с началом восстановления мирной жизни в Мариуполе местные рыбаки вновь вышли на пляж.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ, о которых заявили республики Донбасса. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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