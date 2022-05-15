Бунт в СИЗО Херсона оказался спланированной акцией

Служба безопасности Украины (СБУ) содействовала организации бунта в следственном изоляторе Херсона. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.

«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Гурякова, 11 мая он получил распоряжение от куратора из СБУ освободить заключенных из камер — вскоре после того, как это случилось, обстановка в учреждении вышла из-под контроля и бунтующие начали штурмовать КПП.

Собеседник агентства добавил, что сотрудники были вынуждены открыть огонь на поражение, в результате чего погиб один заключенный. В конечном итоге начальник СИЗО обратился к военной полиции и запросил подмогу.

Как отметил Гуряков, в СБУ рассчитывали спровоцировать массовые беспорядки в Херсоне, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону. Он также признал, что аналогичные мероприятия должны быть пойти еще в нескольких госучреждениях.

Бунт в Херсонском СИЗО был успешно подавлен совместными усилиями правоохранительных органов РФ и сотрудниками изолятора. Уточняется, что в настоящий момент обстановка стабилизировалась, а с заключенными, предпринявшими попытку побега, проводятся следственные мероприятия.

11 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

На следующий день Стремоусов подчеркнул, что Херсонская область взяла курс на интеграцию в состав России и не отойдет от него. Он уточнил, что количество времени, которое займет этот процесс, сложно назвать.

С 1 мая регион перешел на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в Херсонской области будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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