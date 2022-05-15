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FP назвала причину отказа большинства стран выступить против России

FP: «дефектная» демократия США мешает большинству стран выступить против России
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Фото: Global Look Press/Ohde/face to face
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Большинство стран оказались примкнуть к США и выступить против России на фоне проведения спецоперации, поскольку они недовольны «дефектной демократией» Штатов. Такое мнение выразил корреспондент американского издания Foreign Policy Майкл Хирш.

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Таким образом автор статьи отреагировали на прошедший в Вашингтоне саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которого лидеры блока продемонстрировали позицию нейтралитета по украинскому вопросу.

«В глазах большей части мира страна, которая проповедует, — Соединенные Штаты — представляет собой сильно подорванную демократию, которая должна сначала исцелить себя», — говорится в материале.

Он отметил, что попытка Вашингтона представить конфликт на Украине как «битву демократии с автократией» не сработала.

14 мая по итогам саммита США – АСЕАН премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб заявил, что администрации Вашингтона стоит проявить больше последовательности в отношении острых мировых конфликтов.

Вместе с тем Сабри Якоб призвал Белый дом не оставлять попытки снизить напряженность между Россией и Украиной.

Ранее в этот день в Вашингтоне прошло собрание представителей США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Участники саммита признали важность немедленного прекращения боевых действий на Украине. Также Соединенные Штаты и АСЕАН заявили о поддержке усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленных на поиск мирного выхода из ситуации.

Накануне, 13 мая, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон в настоящее время концентрируют больше внимания на военной поддержке Украины, а не на переговорном процессе с Россией.

Незадолго до этого, 10 мая, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что военная помощь Киеву намного «эффективней», чем переговоры с Россией. Так она прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для разрешения ситуации на Украине.

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