Посол РФ в Германии выразил надежду, что со временем к «Северному потоку – 2» вернутся

Со временем страны Европы и Россия могут вернуться к рассмотрению вопроса запуска газопровода «Северный поток – 2». Соответствующее мнение высказал в субботу, 14 мая, посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Придет время вернуться к этому проекту. По крайней мере, я на это надеюсь», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

Нечаев подчеркнул, что это полностью завершенный проект, в который вложены миллиарды. Причем это деньги не только России, но и «международного консорциума, там находятся и фирмы ФРГ, Италии».

В то же время посол отметил, что есть политический заказ на прекращение использования российского газа. Намерение западных стран наказать Россию уже привело к повышению цен на энергоносители, стоимость топлива и основных продуктов будет только расти, добавил он.

12 мая депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что решение Украины перекрыть транзит российского газа в Европу можно расценивать как попытку манипулировать странами-импортерами в интересах США. При этом он отметил, что возобновление проекта «Северный поток – 2» может помочь предотвратить возможный дефицит ресурсов в регионе.

Накануне стало известно, что швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 до 10 сентября.

В тот же день представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн, комментируя возможность активации трубопровода, сделала заявление, что проект «Северный поток – 2» (СП-2) фактически умер после начала российской спецоперации по защите жителей Донбасса.

1 марта в Европе заявили о необходимости Nord Stream 2 объявить себя банкротом. В тот же день агентство Reuters сообщило, что Nord Stream 2 рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве из-за наложенных на Россию санкций со стороны Запада. Однако на следующий день в компании не подтвердили сообщения о банкротстве.

23 февраля германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по СП-2 на фоне угрозы санкций.

В тот же день стало известно, что президент США Джо Байден ввел рестрикции против компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Он подчеркнул, что этот шаг является еще одной частью первоначального транша санкций против России.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.