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В Томске потушили пожар в спорткомплексе на площади 2,5 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании спорткомплекса в Ленинском районе Томска. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмечается, что максимальная площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. В том числе загорелась крыша здания.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время следователи устанавливают причины возникновения пожара.

Ранее, 13 мая, стало известно, что под Солнечногорском загорелись строительные павильоны. Площадь возгорания составила 400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

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