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Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении

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Фото: Global Look Press/Roberto Casimiro
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Юристы компании Twitter обвинили американского предпринимателя Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении информации. Об этом 14 мая сообщил сам Маск в своих социальных сетях.

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«Только что позвонили из юридической службы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении из-за [инициированной] проверки 100 [учетных записей] ботов! Это действительно произошло», — написал Маск.

Ранее, 13 мая, стало известно, что Илон Маск решил приостановить сделку по покупке соцсети Twitter. Как пояснил миллиардер, он ждет подтверждающую информацию о том, что спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей соцсети.

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков объяснил решение американского предпринимателя Илона Маска приостановить сделку по покупке Twitter.

По его словам, вокруг соцсети появляется много информации о большом количестве бот-аккаунтов. Из-за этого цена по сделке может быть больше реальной.

До этого, 8 мая, бизнесмен пообещал обеспечить повышение стандартов работы в Twitter после приобретения им соцсети. Он отметил, что теперь требования к профессиональной этике «станут экстремальными».

4 мая основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о сомнении в мотивах предпринимателя Илона Маска относительно соцсети Twitter. По его словам, он не может сказать ничего плохого о Маске, но Twitter может стать хуже.

25 апреля стало известно, что предприниматель согласовал покупку Twitter за $44 млрд, после закрытия сделки соцсеть станет непубличной компанией. До этого изобретатель признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал приобретение компании Маском. Он выразил сожаление, что сеть микроблогов, будучи публичной компанией, фактически принадлежала инвесторам и рекламодателям. Он подчеркнул, что Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом».

В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%. Он отмечал, что в текущем виде компания не может процветать и «служить свободе слова», поэтому должна стать частной.

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