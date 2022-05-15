Президент Финляндии заявил Путину о намерении страны вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что страна намерена вступить в НАТО. Об этом сообщает канцелярия финского лидера 14 мая.

Как отмечается, финский лидер рассказал президенту РФ, как «фундаментально изменили обстановку» в сфере безопасности требования России в конце прошлого года о недопущении вступления стран в НАТО.

«Президент Ниинистё объявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО», — говорится в сообщении.

Финский президент также отметил, что каждая независимая страна самостоятельно отвечает за свою безопасность.

Уточняется, что разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе Финляндии.

Также в этот день глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая.

Член парламента страны и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы.

Накануне член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев выразил мнение, что Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс. По его словам, НАТО необходимо заниматься своими разногласиями, а не создавать новые конфликты.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

11 мая газета Helsingin Sanomat сообщила, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. 10 мая министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление стран в НАТО укрепит оборону всей Северной Европы.