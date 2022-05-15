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Эксперт дал совет по сохранению ресурса смартфона

Эксперт Рудая: чтобы телефон прожил дольше, загружайте только надежное ПО и вовремя его обновляйте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Самым ресурсоемким и вместе с тем опасным вредоносным ПО для телефонов и компьютеров можно считать майнеры. Об этом в воскресенье, 15 мая, рассказала менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая в беседе с агентством «Прайм».

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Она пояснила, что такие программы загружают вычислительные мощности устройств, что сильно замедляет скорость работы.

Эксперт отметила, что вредоносное ПО может быть частью приложения или расширения для браузера.

«В первую очередь стоит с вниманием относиться к источникам загрузки новых файлов на смартфон. В текущей ситуации, с учетом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадежных источников», — сказала она.

Рудая напомнила, что любые программы лучше всего скачивать с сайтов-разработчиков.

Также необходимо с помощью антивируса проверять новые файлы на устройстве. Особое внимание эксперт призвала обратить на те, что получены из мессенджеров.

Кроме того, эксперт порекомендовала пользователям внимательно относиться к расширениям для браузеров, а также обновлять операционные системы по мере выхода новых обновлений.

По ее словам, стоит регулярно просматривать галерею приложений и удалять ненужные или блокировать разрешения, выданные им ранее.

Ранее, 26 апреля, эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Никита Мокеев сообщил, что скрытые повреждения смартфона после падения гораздо опаснее для его работоспособности, чем внешние дефекты.

Так, по его словам, микротрещина может не только ухудшить качество работы устройства, но и «убить» смартфон.

Специалист порекомендовал провести полную диагностику гаджета сразу после падения, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящего ремонта.

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