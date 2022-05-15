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В США решили сократить бюджетный дефицит на рекордные $1,5 трлн

Президент Байден сообщил о намерении сократить дефицит бюджета США на $1,5 трлн
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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas/Keystone Press Agency
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Администрация США намерена сократить дефицит государственного бюджета на рекордные $1,5 трлн. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил президент страны Джо Байден.

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«При моем предшественнике дефицит увеличивался каждый год. В этом году мы на пути к сокращению дефицита на $1,5 трлн — самое большое годовое снижение за всю историю. Это важно для семей, потому что сокращение дефицита — один из основных способов снизить инфляционное давление», — написал он в своем Twitter.

Накануне конгрессмен США Пол Госар призвал не растрачивать деньги налогоплательщиков на вооружение Киева, пока не решен целый список внутренних проблем.

Ранее, 12 мая, сенатор Рэнд Пол раскритиковал намерение Вашингтона выделить почти $40 млрд на помощь Украине, вместо того чтобы решать проблемы собственной экономики. Он подчеркнул, что нельзя спасать другое государство, когда бюджет страны сталкивается с огромным дефицитом.

9 мая Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. При этом еще 6 мая в Белом доме заявили, что американский лидер исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

В этот же день профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова заявила, что рекордная за последние 40 лет инфляция, повышение цен, дефицит товаров и продуктов в США — признаки приближающегося схлопывания американского экономического «пузыря».

До этого, 13 апреля, Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали самую высокую стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

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