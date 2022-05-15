Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через Северский Донец

Появились кадры уничтожения понтонной переправы и подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявшего попытку переправиться через реку Северский Донец. Их 14 мая опубликовало Министерство обороны России (МО РФ).

По данным военного ведомства, подразделение ВСУ на реке обнаружило мотострелковое подразделение ВС РФ расчетом беспилотного летательного аппарата. В момент рассекречивания позиций украинские военные пытались переправиться на другой берег.

Чтобы остановить перемещение украинских подразделений, российские военные скорректировали огонь артиллерии по переправе и бронетехнике ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве.

Благодаря этим действиям переправа была уничтожена, сообщила пресс-служба МО. Часть бронетехники была захвачена российскими военнослужащими. Украинская техника на противоположном берегу также была уничтожена.

Ранее в пятницу, 13 мая, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника.

Ранее, 11 мая, Минобороны показало кадры боевых ударов истребителей Су-35С. Сверхманевренные военные самолеты используются для атак на стратегические объекты противника с применением широкого спектра ракетного и бомбового вооружения.

Накануне МО продемонстрировало работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время военной спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».