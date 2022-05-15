Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через Северский Донец

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились кадры уничтожения понтонной переправы и подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявшего попытку переправиться через реку Северский Донец. Их 14 мая опубликовало Министерство обороны России (МО РФ).

По данным военного ведомства, подразделение ВСУ на реке обнаружило мотострелковое подразделение ВС РФ расчетом беспилотного летательного аппарата. В момент рассекречивания позиций украинские военные пытались переправиться на другой берег.

Узловой визит: как войска РФ и народных республик достигли успехов под Авдеевкой
По мнению экспертов, у ВСУ кончаются силы, чтобы удерживать стратегически важные точки

Чтобы остановить перемещение украинских подразделений, российские военные скорректировали огонь артиллерии по переправе и бронетехнике ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве.

Благодаря этим действиям переправа была уничтожена, сообщила пресс-служба МО. Часть бронетехники была захвачена российскими военнослужащими. Украинская техника на противоположном берегу также была уничтожена.

Ранее в пятницу, 13 мая, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника.

Ранее, 11 мая, Минобороны показало кадры боевых ударов истребителей Су-35С. Сверхманевренные военные самолеты используются для атак на стратегические объекты противника с применением широкого спектра ракетного и бомбового вооружения.

Накануне МО продемонстрировало работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время военной спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022