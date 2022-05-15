Пушков назвал причиной дестабилизации рынка продуктов политику Запада

Политика Запада, основанная на ведении санкционной войны против России, неожиданно для них самих привела к глобальной экономической дестабилизации. Об этом 15 мая заявил сенатор Алексей Пушков.

«Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что экономическая глобализация является объективным феноменом, «она имеет и не контролируемую США и «Большой семеркой» сторону». Глобализация экономики как процесс, чью логику нарушили, может «наказать».

Кроме того, если Запад применить подобные антироссийским санкциям меры в отношении Китая, у которого гигантский ВВП и большая, чем у США доля мировой торговли, то «мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения».

Накануне глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в интервью газете Bild am Sonntag выразил мнение, что прекращение поставок российского газа будет иметь разрушительные для страны последствия. При введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство, уточнил он.

В этот же день президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе за последние 50 лет в стране. По его словам, представители власти показали неспособность урегулировать ситуацию и, более того, сделали всё, чтобы не позволить вмешаться тем, кто мог бы что-то изменить.

Кроме того, в субботу главы МИД стран – участников «Большой семерки» заявили, что G7 намерена продолжить усилия по политической и экономической изоляции России.

12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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