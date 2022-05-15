Прямой эфир
Мир
Мариуполь начали подключать к электричеству
Мир
Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении
Спорт
«Тампа» обыграла «Торонто» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
Мир
В Нью-Йорке могут ужесточить оружейный закон после стрельбы в Буффало
Мир
В США решили сократить бюджетный дефицит на рекордные $1,5 трлн
Интернет
Россиянам заблокировали песню победителей «Евровидения» в соцсетях
Мир
В Британии заявили о конце «золотого века» дешевых продуктов питания
Мир
Швеция и Финляндия обсудили с Турцией политику открытых дверей НАТО
Мир
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям ЛНР
Спорт
Футболист Левандовски может покинуть «Баварию»
Мир
Депардье захотел вернуться в Россию

Терапевт призвала пациентов-хроников отказаться от поездок на дачу

Терапевт Новикова призвала пациентов с хроническими заболеваниями отказаться от поездок на дачу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пациентам в период обострения хронических неинфекционных заболеваний рекомендуется воздержаться от поездок на дачу, поскольку состояние их здоровья может потребовать пристального внимания медиков. Об этом 15 мая рассказала врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова.

Приняли вызов: почему выпускники медицинских вузов и колледжей стремятся в скорую помощь
Молодых специалистов привлекают условия труда и «ковидные» надбавки

«Дело в том, что такие пациенты, как правило, имеют определенный набор препаратов, который необходимо принимать строго на постоянной основе», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Терапевт подчеркнула, что в дальних поездках оказание медицинской помощи может быть затруднено. Необходимо предварительно проконсультироваться у своего лечащего врача и проверить, в каком состоянии находится болезнь — ремиссии или обострения.

В первом случае, уточнила врач, болезнь, как правило, не требует дополнительных мероприятий, а значит, дальние поездки можно не отменять. Между тем стоит их заранее тщательно продумывать.

В любом случае каждый пациент, собираясь на дачу либо в другую даже самую краткосрочную поездку, должен взять необходимый запас лекарственных препаратов, в том числе и тех, которые могут потребоваться в рамках неотложной помощи.

13 мая отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что хронический насморк может привести к инфаркту или инсульту. Хронический ринит способствует плохой вентиляции головного мозга. Из-за этого человек храпит, плохо высыпается, у него появляется склонность к инфарктам и инсультам, отметил специалист.

23 апреля аспирант кафедры хирургии повреждений, врач-хирург Фуад Сейфуллаев рассказал, что возникновение гематомы и повышение температуры после получения травмы требуют обращения к врачу. Так, к специалисту придется обратиться, если сам синяк со временем увеличивается, а боль не проходит: это может указывать на образование гематомы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022