Терапевт призвала пациентов-хроников отказаться от поездок на дачу

Пациентам в период обострения хронических неинфекционных заболеваний рекомендуется воздержаться от поездок на дачу, поскольку состояние их здоровья может потребовать пристального внимания медиков. Об этом 15 мая рассказала врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова.

«Дело в том, что такие пациенты, как правило, имеют определенный набор препаратов, который необходимо принимать строго на постоянной основе», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Терапевт подчеркнула, что в дальних поездках оказание медицинской помощи может быть затруднено. Необходимо предварительно проконсультироваться у своего лечащего врача и проверить, в каком состоянии находится болезнь — ремиссии или обострения.

В первом случае, уточнила врач, болезнь, как правило, не требует дополнительных мероприятий, а значит, дальние поездки можно не отменять. Между тем стоит их заранее тщательно продумывать.

В любом случае каждый пациент, собираясь на дачу либо в другую даже самую краткосрочную поездку, должен взять необходимый запас лекарственных препаратов, в том числе и тех, которые могут потребоваться в рамках неотложной помощи.

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