Антонов рассказал о планах США ограничить использование ракет «Сармат»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не нравятся российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», поэтому они хотят запретить или ограничить их использование.

Как рассказал дипломат в эфире программы «Соловьев LIVE», решения о запрете могут быть приняты в рамках будущих договоров по контролю над стратегическими вооружениями.

«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат», и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам всё время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», — отметил Антонов.

Ранее, 20 апреля, Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Лидер государства подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата». Наличие такого потенциала тем не менее «обеспечивает на 30–40 лет вперед гарантию абсолютно спокойной независимой жизни наших граждан — это большое дело».

1 января офицер США в отставке Брент Иствуд перечислил пять самых опасных российских вооружений. На первое место по опасности эксперт поставил ядерную торпеду «Посейдон». Размер вооружения Иствуд сравнил с автобусом.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.