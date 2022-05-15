Украинская группа Kalush Orchestra по итогам голосования стала победителем «Евровидения»

Украинская группа Kalush Orchestra по итогам голосования стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение», который в этом году проходит в Турине. Финал конкурса состоялся на арене Pala Olimpico в ночь на 15 мая.

Коллектив выступил с песней Stefania, которая посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.

Отмечается, что Украина набрала 631 балл о жюри и зрителей и со значительным отрывом опередила Великобританию (466 баллов), занявшую второе место. На третьем же месте — исполнительница от Испании (459 баллов).

При этом стало известно, что участники «Евровидения» использовали сцену конкурса для продвижения политических лозунгов. Так, солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк в конце выступления обратился к зрителям с призывом помочь заблокированным на заводе «Азовсталь» националистам.

После нарушений правил конкурса организаторы не показали группу во время повтора фрагмента их выступления, а ведущий не дал им микрофон во время общения с участниками.

Вслед за Kalush Orchestra свою политическую позицию обозначили представители Исландии, прокричав лозунг «Мир Украине».

С молчаливой акцией выступил немецкий певец Малик Харрис: он вышел на сцену с гитарой, украшенной изображением украинского флага и надписью «Peace» («Мир»).

Несмотря на это, организаторы «Евровидения» не стали считать выступления участников политическими. По их словам, призывы музыкантов носят гуманитарный характер.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с победой на «Евровидение-2022». Он подчеркнул, что это отражение не только таланта, но и непоколебимой поддержки борьбы за свободу.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский высказался насчет победы украинской группы Kalush Orchestra. По его словам, власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».

Также стало известно, что социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) заблокировали для россиян доступ к песне украинской хип-хоп-группы Kalush Orchestra «Стефания», которая победила на «Евровидении-2022».

До этого, 3 мая, исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Он аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие, а Россия не участвует — соответственно, не голосует.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».