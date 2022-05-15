Трамп сравнил стрельбу в Буффало с потерями в Афганистане

Во время стрельбы в городе Буффало погибло больше американцев, чем за 18 месяцев в Афганистане в годы президентства Дональда Трампа. Таким образом бывший американский президент прокомментировал стрельбу в супермаркете, в результате которой погибли десять человек.

По его словам, в Афганистане не погиб ни один гражданин США, пока он находился на посту главы Белого дома.

«Трагическое событие в Буффало, в результате которого погибло множество людей. За 18 месяцев в Афганистане мы никого не потеряли», — заявил экс-глава США.

Он уточнил, что общался с представителем радикального движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и просил его не убивать американских военных.

Ранее в субботу местные власти рассказали, что стрельба в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли десять человек, предположительно, произошла на почве расовой ненависти. Отмечается, что большинство из десяти убитых и троих раненых были темнокожими, а задержанный стрелявший оказался белокожим.

Источники телеканала NBC передали, что 18-летний молодой человек в военной форме вошел в супермаркет Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню и открыл огонь. Позднее он был задержан полицией, ему грозит пожизненное заключение. При этом власти рассматривают возможность предъявить ему обвинение в терроризме.

Кроме того, стрелявший транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch. Перед этим он опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.

Соцсеть Twitch уже заблокировала аккаунт, с которого велась трансляция, и пообещала не допустить ее распространения.