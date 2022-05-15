Пушков прокомментировал стрельбу с 10 жертвами в супермаркете Буффало

Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 15 мая, прокомментировал стрельбу в одном из супермаркетов города Буффало (штат Нью-Йорк), в результате которой минимум десять человек погибли, еще трое пострадали.

«Еще одна ставшая неотъемлемой сторона «американского образа жизни», — написал он в Telegram.

Нападение произошло ранее в субботу. По версии правоохранителей, причиной атаки могла быть ненависть на почве расизма.

Источники телеканала NBC передавали, что преступник вошел в супермаркет Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню около 14:30 (22:30 мск) и открыл огонь. Отмечалось, что подозреваемый в стрельбе вошел в магазин с винтовкой и был одет в военную форму или бронежилет.

Кроме того, 18-летний стрелявший транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch. Перед этим он опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.

Злоумышленник задержан, ему грозит пожизненное заключение. Прокурор признался, что власти штата рассматривают возможность предъявить ему обвинения в терроризме.

Соцсеть Twitch уже заблокировала аккаунт, с которого велась трансляция, и пообещала не допустить ее распространения.

В этот же день на Центральном рынке в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) США неизвестный открыл стрельбу, в результате минимум один человек получил ранение.

Накануне, 13 мая, неизвестный открыл стрельбу возле домашнего стадиона баскетбольного клуба НБА «Милуоки Бакс» в американском городе Милуоки. По меньшей мере двое получили ранения. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером после игры «Милуоки Бакс» – «Бостон Селтикс». Хозяева уступили матч. Местная полиция задержала одного подозреваемого.