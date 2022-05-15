Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 мая

Облачная погода с прояснениями, а также кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в столице в воскресенье, 15 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от +14 до +16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов.

Днем прогнозируется западный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 739–740 мм ртутного столба.

13 мая стало известно, что в Московском регионе продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в связи с усилением ветра. Сообщалось, что в столице и Подмосковье предупреждение будет действовать до 12:00 субботы.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 16 мая, москвичей ожидает похолодание до +10...+13 градусов — такое значение будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы. В Москве также ожидаются дожди на фоне действия циклона, уточнил он.