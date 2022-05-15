Швеция и Финляндия обсудили с Турцией политику открытых дверей НАТО

Главы МИД Швеции, Финляндии и Турции Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу обсудили политику открытых дверей НАТО.

Разговор состоялся 14 мая на полях неформальной встречи в Берлине глав МИД стран альянса.

«Важная встреча с моим коллегой Хаависто и моим коллегой Чавушоглу. Мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политику открытых дверей НАТО», — написала Линде на своей странице в Twitter.

Сообщая о предстоящей встрече, глава МИД Швеции заявляла, что надеется переубедить своего турецкого коллегу в отношении вопроса присоединения королевства к альянсу.

Ранее в субботу глава турецкого МИДа объявил, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

В этот же день, 14 мая, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разъяснил позицию главы государства относительно членства Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, этот вопрос напрямую связан с национальной безопасностью Турции и требует тщательного обсуждения.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

По данным главы финского внешнеполитического ведомства Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая. Как отметил Хаависто, Финляндия готовится к возможной реакции России — «традиционным военным угрозам» — на свои действия.

12 мая в Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.