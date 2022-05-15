Сайт и приложение «Авито» вновь доступны для пользователей

Сайт и приложение «Авито» снова стали доступны для пользователей. В компании пока никак не прокомментировали проблемы на интернет-ресурсе.

В ночь на 15 мая в работе сервиса был зафиксирован сбой. Пользователи пожаловались, что не могут зайти на платформу.

При попытке зайти на сайт объявлений выдавалась ошибка 502, означающая, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам.

Отмечалось, что вероятной причиной сбоя была попытка взлома сервиса.

«Авито» — сайт для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях, а также резюме на рынке труда и услугах от частных лиц и компаний. 78% пользователей составляет аудитория мобильного приложения. В России компания работает 15 лет.

В ночь на 28 апреля произошли сбои в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса Downdetector, было зафиксировано 518 отчетов о сбоях в работе мессенджера (на 03:16 мск). Отмечалось, что о неполадках сообщали в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге.