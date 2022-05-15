В Турции предложили вывезти боевиков с «Азовстали» по морю

Турция предложила эвакуировать по морю в Стамбул находящихся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинских боевиков и мирных жителей. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил официальный представитель главы государства Ибрагим Калын.

«Мы готовы… Наш корабль готов отправиться в путь и доставить раненых солдат и других гражданских в Турцию», — сказал он в интервью Reuters.

Предполагается, что эвакуированные люди будут доставлены по суше в порт Бердянска на Азовском море, где их встретит турецкое судно и переправит через Черное море в Стамбул.

Как отметил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, данный план был вынесен на обсуждение с Владимиром Зеленским. Москва, в свою очередь, не одобрила предложение.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Анкара согласилась выступить посредником на переговорах между Москвой и Киевом об эвакуации военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По ее словам на окруженной территории помимо боевиков остаются офицеры полиции и пограничники. В первую очередь речь идет об эвакуации тяжелораненых.

Ранее Верещук заявляла, что Украина хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 мая опроверг сообщения о том, что власти Украины поставили Кремлю ультиматум по «Азовстали», где остаются заблокированными украинские военные формирования.

Ранее эта информация появилась в одном из Telegram-каналов. Там написали, что Киев якобы поставил ультиматум по концерну «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики. Утверждалось об угрозах российским военнопленным.

11 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Минобороны РФ ранее объявило о завершении эвакуации гражданских.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Кроме того, в Минобороны рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских военных, блокированных на заводе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

28 апреля после встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем сообщалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с «Азовстали».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил слова Путина, что гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, поэтому это не тема для переговоров.