Певца Ибрагимова похоронят 15 мая на кладбище в Мытищах

Народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова 15 мая похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах, сообщили в пресс-службе полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.

В этот же день состоится прощание с певцом в Московской соборной мечети.

«Прощание с Ренатом Исламовичем Ибрагимовым состоится 15 мая (воскресенье) в 15:00 в Московской соборной мечети. В 17:00 состоится погребальная молитва (джаназа-намаз)», — сообщили в пресс-службе.

14 мая стало известно, что советский и российский эстрадный певец, актер и композитор Ренат Ибрагимов умер на 75-м году жизни.

Как рассказала его супруга Светлана Ибрагимова, мужу стало плохо с сердцем. Родственники вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала и констатировала смерть. Ибрагимова добавила, что композитор находился дома.

Народный артист России Лев Лещенко рассказал «Известиям», что Ибрагимов своими песнями озвучил целую эпоху. Он подчеркнул, что был знаком с певцом на протяжении 50 лет. Артист также выразил соболезнования семье и близким Ибрагимова.

Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года в городе Львов в семье военнослужащего, затем семья переехала в Казань. В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую консерваторию, после чего пел на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Артист исполнял главные партии в операх «Евгений Онегин», «Фауст», «Пиковая дама», «Кармен», «Князь Игорь».

В 1999 году певец основал Театр песни Рената Ибрагимова в Москве, которым руководил много лет. За заслуги в области советского искусства Ибрагимову дали звание народного артиста РСФСР.