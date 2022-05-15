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Певец Ренат Ибрагимов умер на 75-м году жизни

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Советский и российский эстрадный певец, актер и композитор Ренат Ибрагимов умер на 75-м году жизни.

По словам дочери народного артиста РСФСР в беседе с «РИА Новости», Ибрагимов скончался в субботу, 14 мая.

Смерть певца подтвердила также его супруга Светлана Ибрагимова изданию «Бизнес Online». По ее словам, мужу стало плохо с сердцем. Родственники вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала и констатировала смерть. Ибрагимова добавила, что композитор находился дома.

Прощание с покойным артистом состоится 15 мая в Московской соборной мечети. Похоронят его на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах.

Народный артист России Лев Лещенко рассказал «Известиям», что Ибрагимов своими песнями озвучил целую эпоху. Он подчеркнул, что был знаком с певцом на протяжении 50 лет. Артист также выразил соболезнования семье и близким Ибрагимова.

Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года в городе Львов в семье военнослужащего, а затем семья переехала в Казань. В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую консерваторию, после чего пел на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Артист исполнял главные партии в операх «Евгений Онегин», «Фауст», «Пиковая дама», «Кармен», «Князь Игорь».

В 1999 году певец основал Театр песни Рената Ибрагимова в Москве, которым руководил много лет.

За заслуги в области советского искусства Ибрагимову дали звание народного артиста РСФСР.

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