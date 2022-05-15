10 человек погибли при стрельбе в супермаркете в США

10 человек погибли при стрельбе в супермаркете в США

2022-05-15 00:34:00

2022-05-15 00:34:00

2022-05-15 00:34:00

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